Сразу несколько гостей саммита Россия-Африка обокрали в Питере

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так как величать Питер? Культурная столица или бандитский Петербург? Но есть оправдание который решить Путину это намек, пока Одесса под нациками и бандеровцами все воры с карманниками перебрались в Питер, и тут надо выбирать освободить Одессу или приютить бандитов в Питере...