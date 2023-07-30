Утро.ru

72 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • artemii207 feokharidi
    Да кому на *уй нужна эта ящерица!После слива секре...
  • Клавдия Золотых
    Господи!!! сколько в людях"говна"вы просто захлёбывается от зависти!!!оглянитесь на свою задницу не замарана ли она у...После слива секре...
  • Гость
    .Для того, чтобы такие условия выдвигать, надо быть певицей от Бога, а не пищать под фанеру, вообще обнаглели "небожи...После слива секре...

Сразу несколько гостей саммита Россия-Африка обокрали в Питере

Сразу несколько гостей саммита Россия-Африка обокрали в Питере

Заключительные дни саммита Россия – Африка завершились неблагоприятно для высокопоставленных африканских гостей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Так как величать Питер? Культурная столица или бандитский Петербург? Но есть оправдание который решить Путину это намек, пока Одесса под нациками и бандеровцами все воры с карманниками перебрались в Питер, и тут надо выбирать освободить Одессу или приютить бандитов в Питере...
Ответить
1 д.
Oltaviro Oltaviro
&quot;доллары и евро в размере около сотни тысяч рублей&quot; - а в долларах и евро это сколько? Или черножопики сразу на рубли пересчитывали?
Ответить
12 час.
Oltaviro Oltaviro
Понятнее изложить в силах?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх