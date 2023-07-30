Заключительные дни саммита Россия – Африка завершились неблагоприятно для высокопоставленных африканских гостей.
Сразу несколько гостей саммита Россия-Африка обокрали в Питере
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так как величать Питер? Культурная столица или бандитский Петербург? Но есть оправдание который решить Путину это намек, пока Одесса под нациками и бандеровцами все воры с карманниками перебрались в Питер, и тут надо выбирать освободить Одессу или приютить бандитов в Питере...
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1 д.
Oltaviro Oltaviro
"доллары и евро в размере около сотни тысяч рублей" - а в долларах и евро это сколько? Или черножопики сразу на рубли пересчитывали?
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12 час.
Oltaviro Oltaviro
Понятнее изложить в силах?
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12 час.
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