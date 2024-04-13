Пара EUR USD обновила минимумы года

Евро резко подешевел по отношению к доллару в пятницу, достигнув минимума за год. Валютные трейдеры активно увеличивают ставки на стратегию carry-trade по мере того, как Центробанки отказываются от планов снижения ставок.
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