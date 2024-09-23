В Минкульте Калужской области отказались отменять выступление Лолиты

Ситуация с возможной отменой выступления Лолиты в Калужской области получила неожиданный поворот. Представители регионального Министерства культуры отказались отменять концерт артистки, несмотря на обращение местной жительницы Ольги.
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