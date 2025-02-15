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Божович: «Соболев перешел в «Зенит» из-за денег. А вы знаете человека, который работает не ради них?»

Божович: «Соболев перешел в «Зенит» из-за денег. А вы знаете человека, который работает не ради них?»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

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