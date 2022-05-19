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Глава ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна

Антоніу Гутерріш   Глава ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна Антоніу Гутерріш попередив про високу ймовірність світової продовольчої кризи та про загрозу голоду Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив у середу про ймовірність того, що у багатьох країнах світу масовий голод і недоїдання можуть затягтися на кілька років, якщо вже зараз не робити кроків […] Сообщение Глава ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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