Антоніу Гутерріш Глава ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна Антоніу Гутерріш попередив про високу ймовірність світової продовольчої кризи та про загрозу голоду Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив у середу про ймовірність того, що у багатьох країнах світу масовий голод і недоїдання можуть затягтися на кілька років, якщо вже зараз не робити кроків […] Сообщение Глава ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.