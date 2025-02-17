Губернатор Гладков: ударам ВСУ подверглись семь белгородских муниципалитетов

Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам дронами со стороны Украины. По предварительным данным, погибли четыре местных жителя и еще несколько человек пострадали, сообщил в своем в Telegram-канале региональный губернатор Вячеслав Гладков.
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