Гости Чубайса готовят сдачу России: Абрамович прихватил в Израиль серого кардинала

!!!!!!!!!!!! Но первое - это квота в Правительстве.... И на должности заведующего ГОРОДСКОЙ СВАЛКОЙ на Чукотке - тоже...

Мне не хватает слов от возмущения . Опять воры оккупируют страну. Что происходит , бойцы победу одержали , а тут у нас идет по полной сдача всех позиций

Evgenija Palette

То же думаю об этом. Если вся эта свора посмеет принять резолюцию, которую предлагает ЗЕЛЯ, нам ничего не останется, КАК ПРОДОЛЖАТЬ БОРОТЬСЯ "ДО ПОЛНОГО ИСТОЩЕНИЯ ЗАПАДА". И ПОДНИМАТЬСЯ ВСЕМ! Они уже начинают скулить... КТО ИМ ПОЗВОЛИЛ РЕШАТЬ ЭТОТ ВОПРОС В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ?