Новости, события, факты

146 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот кто такой этот бандеровский выкормыш Подоляк, это неполноценное подпиндосовское трусливое чмо, это недоношенный у...России предлагают...
  • Людмила Боченкова
    почему это мало  ракет  ?ракеты выпускаются каждый день  !оборонка работает в три  смены !ракет хватит у России пусть...Киев "закончил" р...
  • Александр Почекунин
    Радары НАТО перес...

Гости Чубайса готовят сдачу России: Абрамович прихватил в Израиль серого кардинала

Гости Чубайса готовят сдачу России: Абрамович прихватил в Израиль серого кардинала

Царьград ФОТО: GOLDEN DAYZ/SHUTTERSTOCK/GENRIETTA PERYAN/GLOBALLOOKPRESS Ряд источников сообщил о вояже олигарха Романа Абрамовича в Израиль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!! Но первое - это квота в Правительстве.... И на должности заведующего ГОРОДСКОЙ СВАЛКОЙ на Чукотке - тоже...
Ответить
30 мин.
Юрий Рязанов
Мне не хватает слов от возмущения . Опять воры оккупируют страну. Что происходит , бойцы победу одержали , а тут у нас идет по полной сдача всех позиций
Ответить
21 мин.
Evgenija Palette
То же думаю об этом.  Если  вся эта свора посмеет принять резолюцию, которую предлагает ЗЕЛЯ, нам ничего не останется, КАК ПРОДОЛЖАТЬ БОРОТЬСЯ &quot;ДО ПОЛНОГО ИСТОЩЕНИЯ ЗАПАДА&quot;. И ПОДНИМАТЬСЯ ВСЕМ! Они уже начинают скулить... КТО ИМ ПОЗВОЛИЛ РЕШАТЬ ЭТОТ ВОПРОС В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ?
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх