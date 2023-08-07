Царьград ФОТО: GOLDEN DAYZ/SHUTTERSTOCK/GENRIETTA PERYAN/GLOBALLOOKPRESS Ряд источников сообщил о вояже олигарха Романа Абрамовича в Израиль.
Гости Чубайса готовят сдачу России: Абрамович прихватил в Израиль серого кардинала
Комментарии
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Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!! Но первое - это квота в Правительстве.... И на должности заведующего ГОРОДСКОЙ СВАЛКОЙ на Чукотке - тоже...
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30 мин.
Юрий Рязанов
Мне не хватает слов от возмущения . Опять воры оккупируют страну. Что происходит , бойцы победу одержали , а тут у нас идет по полной сдача всех позиций
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21 мин.
Evgenija Palette
То же думаю об этом. Если вся эта свора посмеет принять резолюцию, которую предлагает ЗЕЛЯ, нам ничего не останется, КАК ПРОДОЛЖАТЬ БОРОТЬСЯ "ДО ПОЛНОГО ИСТОЩЕНИЯ ЗАПАДА". И ПОДНИМАТЬСЯ ВСЕМ! Они уже начинают скулить... КТО ИМ ПОЗВОЛИЛ РЕШАТЬ ЭТОТ ВОПРОС В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ?
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17 мин.
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