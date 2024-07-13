ФИФА сняла запрет на регистрацию новых игроков в тульском "Арсенале"

Тульский "Арсенал" получил разрешение ФИФА на регистрацию новых игроков. Это стало возможным благодаря отмене предыдущего запрета, который был наложен из-за задолженности клуба перед бывшим нападающим Джорджем Деспотовичем.
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