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NASA впервые испытала навигацию спутников без GPS

NASA впервые испытала навигацию спутников без GPS

Миссия группировки Starling испытала навигацию, независимую от GPS, используя бортовую систему слежения за звездами для самостоятельного определения орбиты и обновления каталога космических объектов / © NASA / Daniel Rutter Трехлетний технологический эксперимент, срок завершения которого первоначально истекал в этом году, будет продлен как минимум до 2028 года.

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