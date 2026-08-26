NASA впервые испытала навигацию спутников без GPS

Миссия группировки Starling испытала навигацию, независимую от GPS, используя бортовую систему слежения за звездами для самостоятельного определения орбиты и обновления каталога космических объектов / © NASA / Daniel Rutter Трехлетний технологический эксперимент, срок завершения которого первоначально истекал в этом году, будет продлен как минимум до 2028 года.