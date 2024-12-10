Дочка «Сургутнефтегаза» судится с властями из-за заправки в Великом Новгороде

Компания «Новгороднефтепродукт», дочернее общество компании «Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО), подала иск против властей Великого Новгорода, оспаривая изъятие земельного участка с автозаправочной станцией.
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