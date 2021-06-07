Дорогие друзья!5 июня - День эколога!Это еще одна возможность обратиться со словами благодарности к людям, кто избрал делом своей жизни защищать природу, стоять на страже охраны окружающей среды, к общественным деятелям и экологам-активистам.
Дорогие друзья!5 июня - День эколога!Это еще одна возможность обратиться со словами благодарности к людям, кто избрал делом своей жизни защищать природу, стоять на страже охраны окружающей среды, к общественным деятелям и экологам-активистам.
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