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5 июня -День эколога

5 июня -День эколога

Дорогие друзья!5 июня - День эколога!Это еще одна возможность обратиться со словами благодарности к людям, кто избрал делом своей жизни защищать природу, стоять на страже охраны окружающей среды, к общественным деятелям и экологам-активистам.

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