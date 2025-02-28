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  • Сергей Безон
    Приказали в США, чтоб не было ЧВК "Вагнер"- его нету... Так и где суверенитет России? Власовцы и бендеровцы не будут ...Попова возвращают...
  • Samarium
    ОЧЕНЬ это все напоминает не такие уж далекие годы в истории нашей страны... А история, как всем нам известно, к сожал...Попова возвращают...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍О переговорах

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

Любое безнадёжное, уголовно наказуемое, но прибыльное дело вначале возглавляют "достойнейшие" бенефициары, а к концу во главе оказываются козлы отпущения Козёл отпущения – обязательная принадлежность любой серьёзной аферы.

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