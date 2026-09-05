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Гаубицы «Гвоздика» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Гаубицы «Гвоздика» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области после того, как соответствующие позиции вскрыла разведка, проследив маршруты полётов беспилотников украиснких оккупантов.

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