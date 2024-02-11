Эксперт рассказал, что такое дефицит калорий, как его рассчитать и точно похудеть Ирэн ОрлонскаяМножество экспертов, специализирующихся на достижении идеальной фигуры, согласно своим мнениям подтверждают, что просто сбросить вес не является достаточным решением для похудения.