IISS: У России хватит старых танков еще на 2-3 года

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в своем новом докладе о ходе конфликта на Украине заявили, что в течение специальной операции Россия потеряла более 2900 основных боевых танков.
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