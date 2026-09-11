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Повышение ставки ЕЦБ и сильный PPI спровоцировали распродажу фьючерсов Bitcoin

Рынок Bitcoin столкнулся сразу с двумя негативными макроэкономическими факторами. Европейский центральный банк повысил процентную ставку на 0,25 процентного пункта, что стало вторым повышением с начала года.

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