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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Кто тут пострадал - еще надо выяснить",- гости России и их претензии к русским, имеющим наглость жить.

"Кто тут пострадал - еще надо выяснить",- гости России и их претензии к русским, имеющим наглость жить.

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Комментарии
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T
Teodor
Я думал, что у нас в Стране есть Законы для своих и остальных &quot;пипл&quot;, но оказалось все по другому. Закон для своих, закон для мигрантов, ну, а то, что осталось, если осталось, то для &quot;пипл&quot;. Вот такой у нас Закон один для всех.
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1 час.
Неизвестно Неизвестно
Система власти выстроена на тотальной корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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1 час.
Уя
Уфимцев я
Вот сволочи, всю Россию с такой властью просрем... и будут одни развалины азиятские, от моря и до моря
Ответить
20 мин.

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