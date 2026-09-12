Европейский суд по правам человека принял решение прекратить рассмотрение оставшихся жалоб граждан России на решения национальных судов

ЕСПЧ одним решением отклонил 879 незавершённых дел, что стало следствием выхода Российской Федерации из состава Совета Европы осенью 2022 года.
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