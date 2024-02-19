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Депутат Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украине

Депутат Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украине

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче территории Крымского полуострова Украине.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Крым был присоединен к окраине с нарушением всех юридических процессуальных норм. А для восстановления исходного состояния нужно то всего лишь обьявить прежнее решение хруща ничтожным. Правда, на западе и это решение будет с пеной у рта оспариваться. Кто вспоминает сейчас о том, что нынешняя прибалтика была выкуплена у шведов? А куйив - у полЯков? А франеки, так и вообще, про Восточную Пруссию, переданную им Сталиным, молчат как немые? Типа - это наши коренные, с испокон веков, замли?
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11 час.
Mихаил Р
А с этим как быть? https://www.youtube.com/watch?v=NJUOTIyZygc
Путин признал Крым украинским
YouTube
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да при Союзе это было, как передача участка гальваники от одного цеха - другому, для сокращения логистики при перемещении деталей. Но с распадом Союза этот участок так и остался в другом цеху, хотя создал и вложил средства в его работу первый цех... Уже сотню раз было и сказано, и документально доведено, что передавали, грубо нарушив все законы того времени по передаче территорий. Это как отмена решения суда незаконно посаженному заключённому - даже если он умер, всё равно для родственников нужна реабилитация несправедливо посаженного человека. И Цеков, и Константинов уже горло порвали за эти годы, чтобы отменили не правовое решение, но в Думе &quot;а вдруг&quot; и &quot; кабы чего не вышло&quot; стабильно преобладают над естественным решением проблемы. Так и передачу Норвегии десятков тыс. км моря,( как  &quot;Кемскую волость&quot; в фильме), нужно было бы отменить то решение, но...&quot;а вдруг&quot; мешает Думе думать и действовать...
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9 час.

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