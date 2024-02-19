Депутат Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украине

Крым был присоединен к окраине с нарушением всех юридических процессуальных норм. А для восстановления исходного состояния нужно то всего лишь обьявить прежнее решение хруща ничтожным. Правда, на западе и это решение будет с пеной у рта оспариваться. Кто вспоминает сейчас о том, что нынешняя прибалтика была выкуплена у шведов? А куйив - у полЯков? А франеки, так и вообще, про Восточную Пруссию, переданную им Сталиным, молчат как немые? Типа - это наши коренные, с испокон веков, замли?

ВМ

Владимир Минаков

Да при Союзе это было, как передача участка гальваники от одного цеха - другому, для сокращения логистики при перемещении деталей. Но с распадом Союза этот участок так и остался в другом цеху, хотя создал и вложил средства в его работу первый цех... Уже сотню раз было и сказано, и документально доведено, что передавали, грубо нарушив все законы того времени по передаче территорий. Это как отмена решения суда незаконно посаженному заключённому - даже если он умер, всё равно для родственников нужна реабилитация несправедливо посаженного человека. И Цеков, и Константинов уже горло порвали за эти годы, чтобы отменили не правовое решение, но в Думе "а вдруг" и " кабы чего не вышло" стабильно преобладают над естественным решением проблемы. Так и передачу Норвегии десятков тыс. км моря,( как "Кемскую волость" в фильме), нужно было бы отменить то решение, но..."а вдруг" мешает Думе думать и действовать...