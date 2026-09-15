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Орловские новости

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Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на 181, 271 и 367 дней

Теперь ставки по вкладам «Доход» на срок от 181 до 367 дней составляют от 12,60% до 14,00% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов.

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