Детский сад на 275 мест с бассейном построили в Молжаниновском

В жилом комплексе «1-й Ленинградский» завершилось строительство детского сада «Аврора» на 275 мест. Новое дошкольное учреждение на Ленинградском шоссе уже открыло свои двери для первых воспитанников.
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