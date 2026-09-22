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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байрэм сделал хет-трик в 1-м матче за «Чикаго» – с «Миннесотой» на предсезонке. Защитник подписал контракт с «Блэкхокс» на 12,5 млн долларов в год

Защитник « Чикаго » Боуэн Байрэм забросил 3 шайбы в своем первом матче за клуб – против «Миннесоты» на предсезонке (4:3 ОТ).

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