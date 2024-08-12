Из-за травмы 16-летнего зацепера на Рязанском направлении МЖД СУ СК начал дело

По факту травмирования юноши 2007 года рождения на Рязанском направлении Московской железной дороги, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.