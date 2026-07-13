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2 странные особенности интеллектуалов

2 странные особенности интеллектуалов

Оказывается, некоторые привычки связаны не с недостатками характера, а с высоким интеллектом. фото: AI / MAXIMПринято считать, что умные люди всегда быстро принимают решения, сохраняют спокойствие и не зацикливаются на мелочах.

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