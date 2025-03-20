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На Западе испугались, что искусственный интеллект перешел на сторону России. Правда ли это?

На Западе испугались, что искусственный интеллект перешел на сторону России. Правда ли это?

Исследователи из компании по отслеживанию фейков NewsGuard проанализировали ответы самых популярных в мире чат-ботов на несколько специальным образом сформулированных запросов и забили тревогу: оказалось, что в 33 процентах случаев они выдавали ответ, основанный на российской, а не западной точке зрения на политические события последних лет.

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