На Западе испугались, что искусственный интеллект перешел на сторону России. Правда ли это?

Исследователи из компании по отслеживанию фейков NewsGuard проанализировали ответы самых популярных в мире чат-ботов на несколько специальным образом сформулированных запросов и забили тревогу: оказалось, что в 33 процентах случаев они выдавали ответ, основанный на российской, а не западной точке зрения на политические события последних лет.