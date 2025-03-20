На Западе испугались, что искусственный интеллект перешел на сторону России. Правда ли это?

Исследователи из компании по отслеживанию фейков NewsGuard проанализировали ответы самых популярных в мире чат-ботов на несколько специальным образом сформулированных запросов и забили тревогу: оказалось, что в 33 процентах случаев они выдавали ответ, основанный на российской, а не западной точке зрения на политические события последних лет.
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