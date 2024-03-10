В NYT рассказали, какой ответ США готовили на случай ядерного удара на Украине

РИАМО - 10 мар. Осенью 2022 года, когда Соединенные Штаты Америки начали серьезно переживать за возможное применение РФ ядерного оружия на Украине, Вашингтон занимался подготовкой потенциального сценария реакции на данное событие, сообщает РБК.
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