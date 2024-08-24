Беглов рассказал о поддержке многодетных петербуржцев, проживающих в Ленобласти

Город поможет им решать социальные и инфраструктурные вопросы. Власти Петербурга помогают многодетным семьям горожан, проживающих в дачных товариществах Ленинградской области, решать социальные и инфраструктурные вопросы, несмотря на то, что территориально ДНТ относятся к соседнему региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии