Беглов рассказал о поддержке многодетных петербуржцев, проживающих в Ленобласти

Город поможет им решать социальные и инфраструктурные вопросы. Власти Петербурга помогают многодетным семьям горожан, проживающих в дачных товариществах Ленинградской области, решать социальные и инфраструктурные вопросы, несмотря на то, что территориально ДНТ относятся к соседнему региону.