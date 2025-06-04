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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Производство мебели в Москве увеличилось на 7,3% в 2025 году

Производство мебели в Москве увеличилось на 7,3% в 2025 году

Производители мебели Москвы увеличили выпуск продукции на 7,3% в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

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