ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

6 подписчиков

Свежие комментарии

Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Жители Москвы активно проявляют свою гражданскую позицию По словам Александра Асафова, заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, около миллиона человек уже приняли участие в выборах в столице, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх