Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Жители Москвы активно проявляют свою гражданскую позицию По словам Александра Асафова, заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, около миллиона человек уже приняли участие в выборах в столице, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.