В Каменске-Уральском задержан очередной наркосбытчик

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков был задержан уроженец Каменска-Уральского 1972 года рождения, у которого в кармане куртки обнаружен сверток с неизвестным веществом.
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