В Каменске-Уральском задержан очередной наркосбытчик

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков был задержан уроженец Каменска-Уральского 1972 года рождения, у которого в кармане куртки обнаружен сверток с неизвестным веществом.