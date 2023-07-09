Политика как она есть

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неНовороссия (продолжение)

неНовороссия (продолжение)

Прежде чем продолжить речь о неНовороссии, позволю себе привести несколько довольно обширных цитат из своей же статьи, посвященной украинскому нацизму.

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Комментарии
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Борис Виленский
Дискуссия очень интеллектуальная - одни не знают историю, другие пинают Веру.
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12 час.
Руслан Богомолов
Охринительный сказочник. Где эдаких ужастиков набрался? Напомню, что христианство на Руси в широкие массы народа входило ДОЛГО и постепенно, хотя и стало при Владимире ГОСУДАРСТВЕННОЙ религией, но продолжало сосуществовать с незначительными конфликтами с прежней филосовско-религиозной основой русских племён само пытаясь ОБРУСЕВАТЬ, превращаясь из ортодоксального (правоверного) византийского, в значительной мере космополитического, христианства в ПАТРИОТИЧЕСКОЕ исключительно РУССКОЕ христианство ПРАВОСЛАВНОЕ. Об этом здесь:  https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43938706229/Sootnoshenie-russkoy-samobyitnosti-i-estestvennyih-zakonov-razvi?utm_referrer=mirtesen.ru
Соотношение русской самобытности и естественных законов развития человеческого общества в России. - Фантазии о будущем. - 6 февраля - 43938706229
Фантазии о будущем. - МирТесен
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11 час.
Виктор Луговой
&quot;Государственный переворот 2014 года привел к тому, что Крым стал российским – провели референдум и люди проголосовали за присоединение к РФ. В Донецкой и Луганской областях, в этот же период, тоже проводился референдум. Но ни о каком присоединении к РФ там речи не шло. Регионы голосовали за независимость.&quot; Здесь поправка. Крым попервоначалу готовил на референдум тему независимости. А вот видя реакцию хiхлiв - тему изменил. С независимости на вхождение в РФ, бо явно было, что независимому Крыму жить спокойно не дадут. Видя следующую реакцию хiхлiв - земляки сократили время подготовки референдума, с трёх недель до двух. Уж больно веяло провокациями с хiхлячьей стороны... Ну, про &quot;поезда дружбы&quot; помнят все, можно не напоминать. Про сгоревшие свеженапечатанные бюллетени на участках, наверно, помнят тоже.
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8 час.

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