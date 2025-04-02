Митрополит Корнилий поблагодарил Путина за меры по возвращению староверов в РФ

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за принятие указа, который упрощает процесс получения российского гражданства для старообрядцев, приезжающих из-за границы.
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