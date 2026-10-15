Let's see. we've got a perfume that smells ~delightfully~ like a nail salon, a UFO-shaped speaker that floats (yes — I said floats), and the most deeelicious tasting gummy body parts.
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