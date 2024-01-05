Стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило одно из местных изданий. До этого стало известно, что в сторону Староконстантинова, где расположен военный аэродром, направляются группы беспилотников.
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