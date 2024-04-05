Гонконгская игровая компания Boyaa Interactive инвестирует еще 1 миллион долларов в криптовалюту

Компания Boyaa Interactive из Гонконга, которая в прошлом году обещала инвестировать 200 миллионов долларов в криптовалюты, объявила о своем партнерстве с Тихоокеанским фондом цифровых активов Waterdrip SPC для инвестирования 1 миллиона долларов в метавселенные, невзаимозаменяемые токены (NFT) и проекты, связанные с инфраструктурой блокчейна.
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