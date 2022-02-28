Небензя назвал главную слабость Зеленского

Свою неспособность к сопротивлению радикалам у власти в Киеве показал Владимир Зеленский. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции после спецсесси Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.