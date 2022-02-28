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Небензя назвал главную слабость Зеленского

Небензя назвал главную слабость Зеленского

Свою неспособность к сопротивлению радикалам у власти в Киеве показал Владимир Зеленский. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции после спецсесси Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

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