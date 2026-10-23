В Рязанской области 21-летний мужчина осужден за хищение 3 млн рублей у вдовы участника СВО. Он получил 4 года колонии общего режима.
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