Держать форпост: в ОДКБ сохранят расходы на оборону на нынешнем уровне

В ОДКБ сохранят расходы на оборону на нынешнем уровне, сообщил «Известиям» источник в организации. При этом там отслеживают дискуссию об увеличении трат на эти цели в НАТО — идею активно продвигает американский президент Дональд Трамп.
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