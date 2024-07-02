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В Крыму растет заболеваемость клещевым боррелиозом

В Крыму растет заболеваемость клещевым боррелиозом

В Крыму отмечается рост заболеваемости клещевым боррелиозом. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, с начала текущего года на полуострове зарегистрирован 21 случай, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда этой болезнью заразились 14 человек.

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