БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 421 подписчик

Люди Трампа летят в Париж: Макрону сделают предложение по Украине, от которого он не сможет отказаться

Люди Трампа летят в Париж: Макрону сделают предложение по Украине, от которого он не сможет отказаться

Мнение Зеленского уже мало кого интересует, он стал разменной монетой Дмитрий Родионов На фото: специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив УиткоффГоссекретарь США Марко Рубио (в центре) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Павел Фельдман Американская делегация в лице главы Госдепартамента Марко Рубио и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа посетит на этой неделе во Францию для обсуждения Украины, Ирана и торговых отношений, утверждает Politico.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх