Люди Трампа летят в Париж: Макрону сделают предложение по Украине, от которого он не сможет отказаться

Мнение Зеленского уже мало кого интересует, он стал разменной монетой Дмитрий Родионов На фото: специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив УиткоффГоссекретарь США Марко Рубио (в центре) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Павел Фельдман Американская делегация в лице главы Госдепартамента Марко Рубио и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа посетит на этой неделе во Францию для обсуждения Украины, Ирана и торговых отношений, утверждает Politico.