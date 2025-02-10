Трамп поручил Маску проверить эффективность закупок Пентагона

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску проверить деятельность министерства образования и Пентагона.
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