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Reuters: разведка США считает маловероятной ядерную эскалацию

Reuters: разведка США считает маловероятной ядерную эскалацию

Американское разведывательное сообщество не считает, что разрешение Белого дома Украине бить ATACMS вглубь России увеличило риск ядерной эскалации.

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Комментарии
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АндрейБорков
Значит америкосы не ждут удара. Это же просто замечательно. Не ждут и не готовятся. Не готовы на настоящий момент. А ведь приготовления к отражению ядерного удара это мероприятия серьезные, не 3-х минутные, это занимает время и при чем не самое малое. Мобилизуются силы и средства, энергетическая система страны переводится в особый режим, медицина &quot;взбодряется&quot;, все государственные службы переводятся так же на особый режим..... и это не считая Армии, Флота и ВВС с ВКС, спец.служб. Если возможность прилета &quot;подарков&quot; считается маловероятной, то имеют место разброд и шатания. Это все надо учитывать и использовать для нанесения ВРАГУ максимального ущерба и урона.
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