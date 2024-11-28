Reuters: разведка США считает маловероятной ядерную эскалацию

АндрейБорков

Значит америкосы не ждут удара. Это же просто замечательно. Не ждут и не готовятся. Не готовы на настоящий момент. А ведь приготовления к отражению ядерного удара это мероприятия серьезные, не 3-х минутные, это занимает время и при чем не самое малое. Мобилизуются силы и средства, энергетическая система страны переводится в особый режим, медицина "взбодряется", все государственные службы переводятся так же на особый режим..... и это не считая Армии, Флота и ВВС с ВКС, спец.служб. Если возможность прилета "подарков" считается маловероятной, то имеют место разброд и шатания. Это все надо учитывать и использовать для нанесения ВРАГУ максимального ущерба и урона.