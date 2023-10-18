Инструкторы бесплатно научат забайкальцев кататься на коньках на Высокогорье

В Забайкальском крае на время новогодних каникул запланировали свыше 350 спортивных мероприятий.В пресс-службе правительства региона сообщили, что инструкторы бесплатно научат читинцев основам катания на коньках или лыжах.
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