Зачем РФ начала возрождение старого ракетного комплекса «Нудоль» и почему в США этот факт вызвал истерику.

Историки полагают, что КОЛЕСО было изобретено древними шумерами в 4 тысячелетии до нашей эры. __________ Да, чего уж там... __________ СПАСИБО обезьяне поднявшей с земли палку 😉

Александр Иноземцев

Опять же... обратимся к историкам: "По данным исторической науки, шумерская цивилизация прекратила свое существование в 2024 году до нашей эры. На этот срок указывает и радиоуглеродный анализ". --- Обезьяна - видел..., даже за хвост дёргал. Шумер - не встречал. __________ Ещё раз... __________ СПАСИБО обезьяне поднявшей с земли палку за то, что имеет человек прямоходящий в настоящее время!