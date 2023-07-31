В конце 2021 года Россия успешно провела испытание ракетного комплекса А-235 «Нудоль». По этому поводу зарубежные СМИ подняли большой переполох.
Зачем РФ начала возрождение старого ракетного комплекса «Нудоль» и почему в США этот факт вызвал истерику.
Комментарии
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Александр Иноземцев
Историки полагают, что КОЛЕСО было изобретено древними шумерами в 4 тысячелетии до нашей эры. __________ Да, чего уж там... __________ СПАСИБО обезьяне поднявшей с земли палку 😉
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15 час.
Александр Симаков
Некоторые настоящие учёные полагают, что историки выдумали шумеров. 😀
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11 час.
Александр Иноземцев
Опять же... обратимся к историкам: "По данным исторической науки, шумерская цивилизация прекратила свое существование в 2024 году до нашей эры. На этот срок указывает и радиоуглеродный анализ". --- Обезьяна - видел..., даже за хвост дёргал. Шумер - не встречал. __________ Ещё раз... __________ СПАСИБО обезьяне поднявшей с земли палку за то, что имеет человек прямоходящий в настоящее время!
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11 час.
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