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Вышла замуж не зная, что станет второй женой

Вышла замуж не зная, что станет второй женой

Катя раньше и не замечала этого странного молодого человека из соседнего отдела. Скорее всего он появился у них недавно.

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Vera Dobryagina
Ну вот что можно сказать, прочитав эту "историю любви"? Там, где Эрик первый раз женился, паспортов не спрашивали? Или такой чудесный муж с двумя паспортами живёт? При этом хочет проверить на порядочность Рустама, чтобы его первая жена попала в хорошие руки. Оригинально...И Катя какая мать-Тереза, пожалела девушку и приняла горячее участие в её судьбе. Ну просто все действующие лица этой мелодрамы нашли друг друга, совет и любовь им! Горько! Главное, чтобы Рустам через какое-то время обратно эту жену не вернул.

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