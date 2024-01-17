Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Бешикташ»

Агент Антона Миранчука прокомментировал слухи о возможном переезде своего клиента в Турцию. Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал слухи об интересе «Бешикташа» к его клиенту.
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