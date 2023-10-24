Эмир Катара выступил с резкой критикой бездействия мирового сообщества в отношении насилия в секторе Газа

Эмир Катара, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, во вторник утром выступил с резкой критикой действий Израиля и с осуждением насилия против невинных мирных жителей с обеих сторон палестино-израильского конфликта.
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