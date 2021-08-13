Игра военных вскрыла уязвимость НАТО: России хватит одного удара Vasilisa02The National Interest спрогнозировал “вторжение” России в Прибалтику и возможность НАТО остановить это, оценив также угрозу втягивания НАТО и США во всеобщую ядерную войну.
Игра военных вскрыла уязвимость НАТО: России хватит одного удара Vasilisa02The National Interest спрогнозировал “вторжение” России в Прибалтику и возможность НАТО остановить это, оценив также угрозу втягивания НАТО и США во всеобщую ядерную войну.
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