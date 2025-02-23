Вильфранш призвал не торопиться прощаться с зимой

Научный руководитель Росгидромета Роман Видьфанд призывает не торопится расставаться с зимой. По его словам, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России.
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