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Орелtimes

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В Орле ребёнок застрял в колесе велосипеда

В Орле ребёнок застрял в колесе велосипеда

Днём 29 августа помощь орловских спасателей понадобилась девочке. На улице Н. Сенина ребёнок катался на велосипеде.

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